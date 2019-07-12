Конституционный суд Украины обосновал равенство коммунизма и нацизма

По своей преступности эти режимы одинаковые, тождественны и методы осуществления ими государственной репрессивной политики. Об этом говорится в решении суда. Закон о декоммунизации, который был принят на Украине в 2015-ом году, признан соответствующим Конституции.

Этот документ преступен. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Зюганов подчеркнул, что фашизм в Германии начался с притеснения коммунистов.



В России необходима декоммунизация. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновский подчеркнул, что Ленин был преступником, а революция вызвала огромное количество жертв и страданий.