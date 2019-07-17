Суд продлил арест украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы сегодня продлил арест украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы. На заседании суда разрешили присутствовать их родственникам.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня выразила надежду на изменение меры пресечения морякам. По ее словам, это было бы гуманно и правильно. Также, по ее словам, диалог об обмене удерживаемых лиц поможет снижению напряженности в отношениях России и Украины.

Украина готова к обмену, — утверждает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

На этой неделе в МИДе России признали, что ведутся переговоры об обмене украинских моряков, на кого – не уточнили. Различные источники СМИ утверждают, что это может быть российский журналист Кирилл Вышинский, которого на Украине судят за госизмену. Официально пока это не подтверждается.