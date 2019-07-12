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Эксклюзив Эха 18:00, 17 июля 2019

На территории Украины был задержан водитель тягача, перевозивший «Бук», из которого был сбит малайзийский Боинг

На территории Украины был задержан водитель тягача, перевозивший зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пять лет назад малайзийский Боинг. Как стало сегодня известно, задержание было произведено еще два года назад. Об этом рассказал замначальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Маяков подчеркнул, что боевики ДНР, причастные к транспортировке «Бука», будут осуждены Украиной за терроризм. Представитель СБУ напомнил, что международная следственная группа установила более 150 человек, которые могут быть причастны к этому.

В деле о крушении Боинга появились новые свидетели. Об этом сообщил глава совместной следственной группы Вильбер Палиуссен. Об этом он рассказал родственникам погибших, не уточняя деталей, но подчеркнул, что эта информация обнадеживает.

Следственная группа делает все для установления правды, — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, в числе подозреваемых россияне – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Судебный процесс над ними должен начаться будущей весной. Нидерланды не собираются добиваться их экстрадиции, но намерены обратиться к российской стороне с просьбой допросить их.

Родные погибших в результате трагедии хотят, чтобы свершилось правосудие, — сказал родственник одной из жертв Роберт Улерс.

Церемония памяти погибших, находившихся на борту рейса MH 17, прошла сегодня в Нидерландах. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист «Новой газеты» Павел Каныген, который там присутствовал. Каныгин добавил, что на церемонии не было представителей России и почти отсутствовали журналисты отечественных СМИ.

Несколько сотен жителей самопровозглашенной ДНР собрались сегодня на месте катастрофы малазийского Боинга. Об этом передает корреспондент Интерфакса. Они держали портреты погибших, а также флаги ДНР и стран, чьи граждане стали жертвами. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что катастрофа стала провокацией киевского режима.

На поле в селе Грабово установлен мемориал. Именно в этом месте упало наибольшее количество обломков самолета. Местные жители до сих пор помнят о произошедшем. Об этом в интервью телеканалу Евроньюс рассказала одна из очевидцев.

В России в день пятой годовщины трагедии малазийского Боинга никаких официальных памятных мероприятий не проводилось. В Москве лишь повторили оценку событий июля 2014-го, которая звучала и прежде.

Россия не считает, что можно признать результаты работы международной следственной группы, а выводы, к которым она пришла в изучении обстоятельств гибели боинга МН17, назвать объективными. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что позиция России по расследованию не изменилась.

В канун пятой годовщины трагедии от имени России соболезнования семьям погибших выразил постпред нашей страны в ООН Василий Небензя. Впрочем, его слова прозвучали на фоне пикировки с коллегой из Германии, который затронул вопрос о компенсациях семьям пассажиров сбитого лайнера. На смоленской площади выпустили специальное заявление к годовщине гибели рейса MH17. В нем утверждается, что Москва оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности виновников произошедшего». Ранее имена четырех из них были названы, но Москва никаких шагов по их выдаче не выполнила. В МИДе назвали последствия трагедии «инструментом нечистоплотной политической игры» и в утвердительном ключе сказали, что доказательная база международного следствия «основывается на весьма сомнительных источниках». В качестве примера приведены соцсети с опубликованными в них фото и видеоматериалами, а также, как это названо «ничем не подкрепленные данные украинских спецслужб». Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и вовсе заявил, что в России «не видят той информации, которую можно бы воспринять», а международное расследование «проведено нелепо».

В мире уже не раз призывали Россию признать свою причастность к атаке на рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Москва всякий раз заявляет о непризнании результатов международного расследования.



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