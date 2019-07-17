Полиция пришла сегодня в штаб муниципального депутата Юлии Галяминой

Сотрудники МВД зачитали ей предупреждение о недопустимости проведения акции на Трубной площади, — пишет сайт «МБХ Медиа». Галямина также участвовала в выборах в Мосгордуму, однако накануне окружная комиссия отказала ей в регистрации.

Сразу несколько кандидатов, которых сняли с выборов, с понедельника проводят по вечерам на Трубной площади встречи с избирателями. Пока это происходило без серьезных инцидентов. Собравшиеся требовали регистрации участников предвыборной кампании.