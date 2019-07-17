В результате нападения в иракском Эрбиле погибли трое турецких дипломатов

Они стали жертвами вооруженных мужчин, открывших огонь в одном из ресторанов.

Ситуация в Эрбиле пока остается не до конца ясной – согласно данным источников Reuters, при нападении погибли трое турецких дипломатов, но МИД Турции официально подтвердил смерть лишь одного сотрудника генконсульства.

Между тем, Bloomberg также сообщает об убийстве трех человек – заместителя генконсула и двух сопровождавших его людей. По данным CNN Turk, убийца расстрелял своих жертв из двух пистолетов за ужином в местном ресторане. Reuters уточняет, что после расправы нападавший сел в ожидавшую его машину и уехал. В свою очередь, Sky News Arabia пишет, что убийц было двое. Они скрылись с места происшествия, сейчас силы безопасности ведут поиск подозреваемых.

Нападение произошло в столице Иракского Курдистана. Отмечается, что подобные инциденты происходят там относительно редко.

По данным турецкой газеты Haberturk, в нападении заподозрили Рабочую партию Курдистана, которая борется с турецкими властями за создание курдской автономии.