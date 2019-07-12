Генпрокурора просят разобраться в ситуации с задержанием матери тяжелобольного ребенка

Генпрокурора Юрия Чайку просят разобраться в ситуации с задержанием матери тяжелобольного ребенка, которая купила незарегистрированное в России лекарство. С таким обращением к главе надзорного ведомства обратился депутат Госдумы, «единоросс» Михаил Старшинов. Он считает, что сложившаяся ситуация не может быть основанием для ареста матери или лишения ребенка помощи.

Елену Боголюбову задержали, когда она пришла на почту забрать купленный препарат. Ее подозревают в контрабанде психотропных веществ. Это лекарство потребовалось ей, поскольку другие не подходили ее ребенку, — пояснила «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. Мониава добавила, что сейчас ребенок остается без лекарства, поскольку препарат был конфискован при задержании.