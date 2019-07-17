СК, по некоторым данным, возбудил уголовное дело против полицейских, которые причастны к преследованию Ивана Голунова

Следственный комитет, по некоторым данным, возбудил уголовное дело против полицейских, которые причастны к преследованию журналиста Ивана Голунова. По словам источника издания «Медуза», сотрудников МВД подозревают в превышении должностных полномочий. Фигурантами стали те полицейские, кто непосредственно задерживал Голунова, однако их число и имена неизвестны. Ранее издание baza написало, что подозреваемым стал и глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Андрей Щиров. Он курировал дело Голунова. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сказал агентству ТАСС, что по его информации никаких уголовных дел против полицейских еще не возбуждали. В противном случае его подзащитный имел бы статус потерпевшего, а не свидетеля, как сейчас.