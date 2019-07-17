На Украине задержан один из подозреваемых по делу о сбитом малайзийском «Боинге»

В Службе безопасности страны говорят, что это водитель тягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс «Бук». Из него был сбит пассажирский самолет. В СБУ добавили, что задержанный уже 2 года отбывает наказание. Его имя спецслужба не раскрывает. По версии международной следственной группы, ракетная установка «Бук» была доставлена сепаратистам в Донбассе из российской военной части. В Москве причастность своих военных к трагедии отвергают.