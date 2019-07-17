Два боксера из РФ, отбывающие дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, принимали участие в соревнованиях

Два российских боксера, отбывающие дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, принимали участие в соревнованиях, несмотря на запрет. Теперь спортсменов ждет более суровое наказание.

Алена Токарчук и Ислам Дашаев участвовали в официальных турнирах в 2018 году, несмотря на дисквалификацию, о которой было объявлено Российским антидопинговым агентством. По информации ТАСС, в Федерации бокса России провели собственное расследование, подняли отчеты и выяснили, что вышеназванные спортсмены действительно выходили на ринг, проведя по одному бою на региональных соревнованиях.

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства спортсменам, отбывающим дисквалификацию за допинг, запрещено в каком-либо качестве принимать участие в соревнованиях или деятельности, связанной со спортом высших достижений.

Если спортсмен нарушает этот запрет, срок его дисквалификации может быть удвоен. В Федерации бокса России уже подтвердили, что срок дисквалификации для обоих спортсменов будет увеличен в обязательном порядке.

Добавим, что Дашаев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в 2017 году. Тогда же двухлетнее отстранение получила и Токарчук.