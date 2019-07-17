Кремль выразил обеспокоенность ситуацией с задержанием матери, купившей незарегистрированное в РФ лекарство для сына

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией с задержанием матери, купившей незарегистрированное в России лекарство для больного сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота препаратов для паллиативной помощи. Он сказал, что данная ситуация требует особого внимания. В одном из отделений почты России в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с препаратом от судорог. Позицию ведомства телеканалу Москва 24 представила начальник пресс-службы Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

Мать больного ребенка в течение семи часов удерживалась в почтовом отделении. Ее отпустили лишь после того, как учредитель фонда помощи хосписа «Вера» Нюта Федермессер позвонила в правительство.