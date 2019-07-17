СБУ сообщает о задержании водителя тягача, перевозившего комплекс «Бук», из которого был сбит малазийский Боинг

На территории Украины был задержан водитель тягача, перевозивший зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пять лет назад малазийский Боинг. Как стало сегодня известно, задержание было произведено еще два года назад. Об этом рассказал замначальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Маяков подчеркнул, что боевики ДНР, причастные к транспортировке «Бука», будут осуждены Украиной за терроризм. Представитель СБУ напомнил, что международная следственная группа установила более 150 человек, которые могут быть причастны к этому.

Напомним, в результате крушения Боинга на востоке Украины погибли 298 человек.