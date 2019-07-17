УФСИН опровергло сообщения об отправке в штрафной изолятор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Управление УФСИН в Белгородской области опровергло сообщения об отправке в штрафной изолятор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ранее такие сведения появились в некоторых СМИ. Информация сопровождалась видео, на котором люди, похожие на Мамаева и Кокорина, играют на территории исправительного учреждения в футбол. Напомним, спортсмены были осуждены за драки в Москве. В колонию в Белгородской области они были доставлены на прошлой неделе.