Во ФСИН начали проверку по новому опубликованному видео с пытками заключенных в штрафном изоляторе ярославской колонии

Это подтвердили в управлении тюремного ведомства по Ярославской области.

В службе исполнения наказаний назначена служебная проверка, материалы которой направят в следственные органы. Предметом рассмотрения станет опубликованное «Новая газетой» 9-минутное видео с жестоким избиением двоих заключенных в феврале 2016 года в камере штрафного изолятора ИК-1 в Ярославле. На кадрах зафиксировано, как надзиратели с дубинками заходят в камеру, а затем избивают дубинками заключенных и волокут по ступенькам. Видео было получено «Новой газетой» от юристов фонда «Общественный вердикт». Это запись, восстановленная после проведения экспертиз изъятой в прошлом году из ИК-1 техники. Видео было уничтожено, но его удалось восстановить. На пленке – некая «воспитательная команда» бьет резиновыми палками заключенных, судя по всему, за то, что они жаловались на исчезнувшую из личных посылок туалетную бумагу. В зверском избиении участвуют 8 сотрудников колонии и среди них нет фигурантов дела о пытках, которое было возбуждено год назад, после публикации ролика с истязаниями заключенного Евгения Макарова.

По уголовном у делу о пытках в колониях Ярославля, которые были выявлены за год после публикации первого видео, на сегодня проходят 20 человек. 14 из них арестованы.