Москалькова считает правильным изменить меру пресечения украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает правильным изменить меру пресечения украинским морякам, которые были задержаны в инциденте в Керченском проливе. По ее словам, это было бы гуманно. Напомню, моряков обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Лефортовский суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении ареста украинцам. Напомню, были задержаны 24 моряка. Ранее появилась информация, что их могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского. Украина готова к обмену всех удерживаемых лиц с обеих сторон, — утверждает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова подчеркнула, что готова представлять Украину на суде по делу моряков.