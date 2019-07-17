Родственники погибших в результате крушения малазийского «Боинга» призывают власти признать часть ответственности

Родственники погибших в результате крушения малазийского «Боинга» на востоке Украины призывают российские власти прекратить сеять ложь и обман, а также признать часть ответственности за случившееся. Сегодня в пятилетнюю годовщину трагедии в Голландии проходит памятная акция. Должно свершиться правосудие, — сказал родственник одной из жертв Роберт Улерс.

Памятная акция состоялась сегодня и в Донецкой народной республике. На митинге глава ДНР Денис Пушилин сказал, что катастрофа была неслучайной. Он назвал ее провокацией киевского режима. Напомню, самолет малазийской авиакомпании был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014-го года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.