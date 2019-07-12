Жданов назвал необоснованными утверждения главы ТИК «Сокол» о том, что его сняли с выборов в Мосгордуму по закону

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал необоснованными утверждения главы ТИК «Сокол» Евгения Косматых о том, что его сняли с выборов в Мосгордуму по закону. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам политика, члены комиссии трактуют закон в свою пользу и не принимают к сведению уточнения и возражения кандидатов. «Когда мы призывали использовать статьи части 12, 14 статьи 34 Избирательного кодекса, где четко прописано, что адрес может не содержать всех реквизитов, нам комиссия говорила: «Это Ваше мнение, это Ваша трактовка закона», — уточнил он.



Также, по замечанию И. Жданова, независимым кандидатам не позволили высказаться до заседания. «Когда мы приходим к ним «до», они говорят: «Приходите на заседание», когда мы приходим на заседание, они говорят: «А что же Вы до этого не пришли?», — отметил он.

Ранее окружные избирательные комиссии сняли с выборов сразу несколько кандидатов от оппозиции.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.