В МВД отрицают факт задержания матери больного ребенка. По крайней мере, так ТАСС сказали в пресс-службе ГУВД Москвы. Там отмечают, что непосредственно сотрудники полиции в задержании женщины участие не принимали. Ранее появилась информация, что мать неизлечимо больного мальчика была задержана в почтовом отделении при получении посылки с незарегистрированным в России препаратом. Женщина нашла его в интернете. Врачи выписали это лекарство, поскольку другие не подходили больному, — рассказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

По словам Мониавы, мальчик сейчас лишен необходимого лекарства. По некоторым данным, материалы дела сейчас находятся в Федеральной таможенной службе.