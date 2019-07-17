В Петербурге, по сведениям издания «Фонтанка», задержан друг Алексея Кудрина

Это бизнесмен Рушан Насибулин. Его подозревают в хищении бюджетных денег при работе по контракту с Минпромторгом. По информации «Фонтанки», предприниматель имел отношение к компании «Инмед», совладельцем которой, по утверждению издания, был нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Источники «Фонтанки» подчеркивают, что Насибулина связывают с Кудриным не только бизнес, но и дружеские отношения. Кроме того, утверждается, что при обыске были обнаружены документы и фотографии о том, что Рушан Насибулин является владельцем лабрадора, который был ему подарен Владимиром Путиным. В публикации говорится, что этот бизнесмен был продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и ленты «Довлатов» Алексея Германа-младшего.