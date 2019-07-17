Десяткам преподавателей Англо-американской школы в Москве было отказано в российских визах, — сообщает газета The New York Times.

Учителям московской школы, управление которой осуществляют посольства западных стран, отказали в выдаче виз для продолжения работы. В Вашингтоне полагают, что ограничение возможностей для учебы детей иностранных дипломатов связано с попыткой оказать политическое давление на США, пишет издание.

С проблемой столкнулись тридцать учителей, что составляет примерно одну пятую всего преподавательского состава. Учителя школы – и граждане России, и, в основном, выходцы из разных англоязычных стран. Ученики – порядка тысячи двухсот человек из шестидесяти государств мира – дети зарубежных дипломатов и бизнесменов, часть которых в этой ситуации придется исключить, пишет The New York Times.

Глава американской торговой палаты, по сообщению газеты, считает, что действия российских властей нацелены на ослабление санкций, которые коснулись российской дипломатической собственности на территории США.

Учебный совет московской Англо-американской школы в письме, адресованном ряду зарубежных посольств в Москве, сообщает, что Соединенные штаты пытаются убедить российскую сторону не вмешивать школьников в решение политических разногласий между властями двух стран.