Партия «Яблоко» направила 5 жалоб в Мосгоризбирком на отказ в регистрации кандидатов

С выборов сняли Сергея Митрохина, Елену Русакову, Андрея Бабушкина и других представителей партии. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сегодня сообщил, что к выборам допущены 233 кандидата, отказано 57. Среди тех, кому забраковали подписи, оказались соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. На субботу намечен согласованный митинг на проспекте Сахарова против нарушений на выборах.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил избирательную комиссию 43-его округа Москвы в фальсификации протокола о проверке подписей за его выдвижение. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я выступил, перечислил подробно около 30 случаев фальсификации протокола о проверке подписей и на этом основании обвинил комиссию 43-его округа в уголовном преступлении», — рассказал С.Митрохин.

По его словам, члены комиссии «признали один случай фальсификации, за который они извинились, однако другие факты искажения комментировать не стали». После этого, как отметил С. Митрохин, они «проштамповали» решение о снятии политика с регистрации.

Он добавил, что будет обращаться в Следственный комитет и другие правоохранительные органы.

Ранее окружные избирательные комиссии сняли с выборов сразу несколько кандидатов от оппозиции.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал избирателей бойкотировать выборы в 43-ем округе Москвы. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Свою позицию политик объяснил отсутствием выбора в этом округе. «Если вчера окружная комиссия сказала, что нет выборов в 43-ем округе, ну и хорошо, так и не надо, и не ходите избиратели Хамовников, Арбата и Пресни на них», — заявил он.

Ранее окружные избирательные комиссии сняли с выборов сразу несколько кандидатов от оппозиции.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.