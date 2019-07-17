Московская полиция задержала мать неизлечимо больного ребенка по подозрению в контрабанде психотропных веществ

Это произошло после того, как женщина заказала в интернете необходимый ее сыну препарат фризиум.

Елена Боголюбова заказала лекарство для своего 10-летнего сына Миши, который страдает болезнью Баттена – смертельным генетическим заболеванием, протекающим с тяжелыми судорогами. Ранее от этой же болезни умерла его маленькая сестра.

Боголюбовой пришлось искать в интернете новый современный препарат – фризиум. В России он не зарегистрирован и другим способом его достать нельзя. После получения лекарства на почте женщину задержали сотрудники полиции и затем на протяжении семи часов допрашивали, угрожая уголовным делом и обысками в квартире. Кроме того, поздно вечером они приехали на допрос и к бабушке ребенка.

Объяснения, что препарат требуется неизлечимо больному мальчику, не произвели на полицейских никакого впечатления. О ситуации, в которую попала Боголюбова, на своей странице в Фейсбуке рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Она связалась с основательницей фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер, а той пришлось звонить в правительство. Лишь после этого мать ребенка отпустили, но что будет с уголовным делом дальше, пока неясно.

По словам Мониавы, посылка с лекарством для ребенка была арестована, и в при возникновении судорог симптомы нечем будет снять.