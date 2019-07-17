В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились новые свидетели

Это сообщил глава совместной следственной группы Вилберт Паулиссен. По его словам, они сами обратились к следователям. Об этом он рассказал на встрече с родными и близкими жертв в голландском городе Ньювегейн, — сообщает местное издание Эн-эр-це. В Нидерландах сегодня проходит траурные церемонии памяти жертв погибших по случаю пятой годовщины трагедии. Заявление семей погибших в адрес России сегодня публикует «Новая газета».

Согласно выводам международной следственной группы, «Боинг» был сбит российской ракетой из установки «Бук», доставленной в Донбасс из России. Официальная Москва причастность к трагедии отрицает.