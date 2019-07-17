В Женеве обсудят новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Официальные представители России и США, как ожидается, обсудят в Женеве новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп направил в Женеву высокопоставленных переговорщиков в составе официальной делегации, чтобы обсудить с представителями Москвы вопрос о заключении трехстороннего договора по контролю за вооружениями — между США, Россией и Китаем.

Трамп предложил эту идею президенту России Владимиру Путину на встрече в Осаке в рамках Джи-20. По данным прессы, Трамп говорил об этом и с председателем КНР Си Цзиньпином. Дональд Трамп заявил также, что не намерен возобновлять договор СНВ-3, заключенный в 2010 году, который истекает через 19 месяцев.

Американскую делегацию на переговорах в Женеве возглавляет заместитель госсекретаря США Джон Салливан, и эксперт по контролю за вооружениями Тим Моррисон. С российской стороны переговоры будет вести замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Китай на переговорах не присутствует, и в администрации Трампа говорят, что пока не знают, как будут пытаться включить Пекин в этот .

В МИДе Китая ранее говорили, что предпосылок для трехсторонних переговоров по контролю за вооружениями не существует.