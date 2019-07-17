Конституционный суд Украины уравнял коммунистический и нацистский режимы

В опубликованном решении говорится о том, что в своей преступной сущности они одинаковы.

Решение является окончательным. В документе, размещенном на сайте украинского суда указывается, что коммунистический и нацисткий режимы были репрессивными и антигуманными, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными. В тексте отмечается: осуждение украинским законом о декоммунизации нацистского и коммунистического режимов и установление запрета на использование их символики обосновано законной целью — не допустить возврата к наследию тоталитарного прошлого. Попытка это оспорить и привела в КС – после того как в апреле 2015-го был принят соответствующий закон, ряд депутатов Верховной Рады попросили дать ему оценку. На этом фоне имевшая до Евромайдана свою фракцию в Раде Компартия Украины была запрещена. В документе на сайте украинского КС сказано и о том, что тождество коммунизма и нацизма стало одной из причин огромных человеческих потерь СССР во время Второй мировой войны.

В рамках кампании по декоммунизации на Украине действует равный запрет на публичное отрицание преступного характера коммунистического и нацистского режимов. Введен и запрет на публичное использование соответствующей символики.