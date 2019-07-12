В МИДе отрицают, что учителей Англо-американской школы не пустили в Россию

Они направлялись в страну с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие, — отметили в ведомстве. «Вместо нормального диалога – выкаблучивание и провокации», — цитирует ТАСС.

Около 30 педагогов Англо-американской школы в Москве не смогли въехать в Россию. Им было отказано в российских визах. Об этом пишет The New York Times. В публикации говорится, что это попытка Москвы надавить на США.

Российский МИД ставил целью повлиять на дипломатов, но в первую очередь это ударит по бизнесу. Об этом «Эху Москвы» рассказал президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Англо-американская школа в Москве считается одним из лучших учебных заведений подобного рода в мире. Если преподаватели не смогут въехать в Россию, это нанесет ущерб авторитету России в глазах мирового бизнес-сообщества, добавил Алексис Родзянко.