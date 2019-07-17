Более 230 кандидатов зарегистрированы на выборы в Мосгордуму, 57 получили отказ

Это сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, из тех, что прошли регистрацию, 179 были от партии и 62 самовыдвиженца. На днях независимые кандидаты сообщили, что окружные комиссии забраковали их подписи. Илья Яшин, в частности, отметил, что пришли десятки людей, которые были готовы подтвердить свои подписи, но их слушать не стали. Отказ в регистрации также получили политики Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и ряд других. На субботу на проспекте Сахарова намечен митинг против нарушений на выборах.