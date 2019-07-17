В деле о крушении «Боинга» в Донбассе появились новые свидетели

Об этом рассказал глава международного следствия на мероприятии, приуроченном к пятилетию трагедии.

Новые свидетели по делу гибели MH17 сами изъявили готовность принять участие в расследовании, рассказал руководитель Совместной следственной группы Вилберт Паулиссен. Он также подчеркнул, что рамках разбирательства принимаются новые шаги, передает ТАСС. С последними новостями о ходе расследования глава следствия выступил в голландском городе Ньювегейн, куда съехались родные и близкие жертв трагедии. Траурные мероприятия уже прошли или планируются в амстердамском аэропорту Схипхол, а также в Донецке и Малайзии.

Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что установка «Бук», с помощью которой был сбит «Боинг», была привезена из России и приписана к 53-й зенитной ракетной бригаде. Кроме того, были названы имена четырех человек, подозреваемых в причастности к трагедии. В их числе трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Россия все обвинения отвергла.

Российский МИД сегодня заявил, что власти Нидерландов «все более злоупотребляют чувствами» родственников погибших в катастрофе. По утверждению дипломатов, цель расследования – возложить вину на Россию.