Правозащитники сообщили в СК о новых свидетельствах пыток в ярославской колонии

Заявление направили юристы фонда «Общественный вердикт». «Новая газета» сегодня опубликовала еще одно видео с избиениями в ярославской колонии. Оно было снято в камере штрафного изолятора видеорегистраторами сотрудников ФСИН в феврале 2016-го года. На кадрах видно, как сотрудники колонии заходят в камеру, потом избивают дубинками заключенных и волокут их по ступенькам. Отмечается, что это видео было уничтожено – вероятно, сотрудниками колонии, но потом восстановлено экспертами. В прошлом году, после публикации видеозаписи на сайте «Новой газеты», где сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного, возбудили уголовное дело. Фигурантами стали 15 человек.