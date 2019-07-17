Министр спорта Павел Колобков поручил наладить работу по развитию женского футбола в стране

Министр спорта Павел Колобков поручил руководству Российского футбольного союза наладить работу по развитию женского футбола в стране. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

Женская сборная России дважды участвовала в чемпионатах мира – на стыке веков команда под руководством главного тренера Юрия Быстрицкого доходила до четвертьфинала. Однако в последнее время результаты наших футболисток снизились. В этом году сборная России на ЧМ не попала, не сумев пройти отборочный раунд.

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил успехи американских футболисток, которые в четвертый раз стали сильнейшими на планете. Призвал уделять женскому футболу в России больше внимания. И выразил уверенность, что новое руководство РФС грамотно выстроит работу.

«У нас сложностей там нет — нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин», — добавил министр спорта.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд завершился 7 июля. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале команду Нидерландов.