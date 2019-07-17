Запуск в космос российского телескопа был отложен из-за трещины в ракете «Протон-М». По словам источника РИА, ее обнаружили дважды: сначала в июне, а потом 12 июля, за сутки до основной даты старта. Трещину в трубопроводе на второй ступени специалисты загерметизировали клеем со второй попытки.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что специалистов, устранивших серьезные неполадки, представят к государственным наградам. В итоге космическая обсерватория Спектр-РГ была успешно запущена.