В Лефортовском суде Москвы проходит заседание по вопросу о продлении ареста украинским морякам
В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.
Следствие просит оставить моряков в СИЗО как минимум, до конца октября.
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В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.
Следствие просит оставить моряков в СИЗО как минимум, до конца октября.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…