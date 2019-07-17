Московская полиция задержала мать пациента детского хосписа по подозрению в контрабанде психотропных веществ

Это произошло после того, как женщина заказала в интернете необходимый ее сыну препарат фризиум.

Елена Боголюбова заказала лекарство для своего 10-летнего сына Миши, который страдает болезнью Баттена – неизлечимым генетическим заболеванием, протекающим с тяжелыми судорогами. Женщине пришлось искать фризиум в интернете, потому что в России он не зарегистрирован. После получения препарата на почте Боголюбову задержали сотрудники полиции и затем на протяжении семи часов допрашивали, угрожая уголовным делом и обысками в квартире. Объяснения, что препарат требуется неизлечимо больному ребенку, не произвели на полицейских никакого впечатления. О ситуации, в которую попала Боголюбова, на своей странице в Фейсбуке рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Лишь после того, как она связалась с основательницей фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер, задержанную отпустили.

В конце своего поста Мониава задает несколько вопросов, главный из которых – «Сколько ещё мам умирающих детей надо посадить в тюрьму, прежде чем Минздрав наладит обеспечение детей незарегистрированными в России препаратами от судорог?».