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Эксклюзив Эха 11:46, 17 июля 2019

Глава ТИК «Сокол»: Жданов был снят с выборов в Мосгордуму на законных основаниях

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов был снят с выборов в Мосгордуму на законных основаниях. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ТИК района «Сокол» Евгений Косматых.

«У него была возможность оспорить подписи, признанные фальсифицированными. Он мог представить свои возражения до заседания комиссии. На самом заседании это не делается», — сказал он.

Во-вторых, как подчеркнул Е.Косматых, Жданов «присутствовал при проверке всех подписей на протяжении 2,5 суток». «Вчера же комиссия заседала, у нас уже не было возможности совершать повторную проверку – мы просто по закону не имеем на это права», — уточнил он.

Е.Косматых также отметил, что ошибки, допущенные самими представителями избиркома при вбивании подписей, были устранены до заседания. «Мы сами все эти ошибки устранили до этого, в протоколе они уже не были учтены», — добавил он.

На вопрос самого И.Жданова, почему Е.Косматых как член комиссии с правом совещательного голоса не представил на рассмотрение свои возражения, хотя имеет на это право, собеседник радиостанции ответил, что «все члены избиркома и так видели эти подписи».
Е.Косматых заверил, что все участники заседания были членами рабочей группы, которая проверяла подписи Жданова.

Он также добавил, что не слышал заявления главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который накануне в эфире «Эха Москвы» пообещал, что все возражения независимых кандидатов будут приняты, а каждая забракованная подпись – тщательно рассмотрена.



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