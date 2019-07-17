Двум россиянам предъявили обвинения после взрыва во время салюта в Минске

Это сотрудники компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада. По мнению следствия, они могли неправильно подготовить снаряды для запуска, в результате этого некоторые разорвались почти над землей.

О предъявлении обвинений сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ.

Обвинение, по словам представителя пресс-службы, предъявлено по ч. 2 ст. 299 УК РБ (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Во время салюта в День независимости Белоруссии 3 июля погибла женщина и еще три человека получили травмы. Салютные установки и фейрверки приобретались у российской компании ОАО «Пиро-Росс».