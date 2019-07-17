Глава фракции «Единой России» прокомментировал статью в «Парламентской газете» Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы, в частности, предложил изменить конституцию, чтобы у Госдумы была возможность участвовать в формировании правительства. Неверов сказал, что в России президентская республика и из этой публикации не вытекает, что нужно обсуждать изменение формы правления на президентско-парламентскую, — передает РИА.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Кремле обсуждают сценарий, по которому Владимир путин мог бы остаться у власти после окончания своего срока, и по одному из вариантов, он мог бы стать премьер-министром с расширенными полномочиями.