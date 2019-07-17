В Москве задержана мать пациента детского хосписа

К ней подошли полицейские, когда на почте она получила купленный в интернете препарат от судорог, который в России не зарегистрирован. Об этом пишет в Фейсбуке заместитель директора благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. По ее словам, пока женщину семь часов держали на почте и допрашивали, у сына, с которым была старшая сестра, началось желудочное кровотечение, но полицейские отпустить мать отказывались.

Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.

Блог Лидии Мониавы на эту тему можно прочитать на сайте «Эха Москвы».