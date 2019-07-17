Мария Ласицкене выиграла международный легкоатлетический турнир в итальянской Падуе
Для российской прыгуньи в высоту эта победа стала уже 16-й кряду.
В Италии Ласицкене показала результат 1,94 метра. Впоследствии она пыталась преодолеть планку на высоте 2 метра, но все три попытки оказались неудачными.
Второе место заняла украинка Ирина Геращенко, третьей стала Морган Лейк из Великобритании.
Отметим, что для Ласицкене эта победа стала 16-й подряд. В последний раз Мария уходила с сектора побежденной в января на турнире в Челябинске. Где уступила своей соотечественнице Анне Чичеровой.
Следующим стартом для Ласицкене станет чемпионат России, который пройдет в Чебоксарах в конце июля.
Добавим, что Ласицкене по-прежнему выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.