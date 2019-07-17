Лефортовский суд Москвы закрыл для прессы заседание о продлении ареста 24 украинским морякам

Об этом сообщает наш корреспондент из суда. Украинские военные были задержаны российскими пограничниками в ноябре со стрельбой. Их обвиняют в нарушении границы.

К заключенным в России украинцам могут допустить независимых врачей. Об этом попросит ФСИН уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила это после встречи с киевским омбудсменом.

На днях в эфире украинского телеканала «Прямой» Татьяна Москалькова сказала, что Россия была готова освободить украинских моряков под обязательства Киева обеспечить их участие в судебном процессе.