Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 призвали власти РФ признать часть ответственности за смерть близких

Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 призвали российские власти признать часть ответственности за смерть своих близких. Об этом говорится в их заявлении в день пятой годовщины трагедии. Его текст публикует «Новая газета».

«Наше горе по-прежнему безмерно. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим», — говорится в тексте. Почти четыре десятка подписей под письмом, на русском и английском языках. В документе выражается уверенность в том, что самолет «Малазийских авиалиний» сбила ракета 53-й бригады ПВО России, а позиция Москвы названа лицемерной, сеющей обман и ложь. «Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых. Мы стали другими людьми и живем с утратой. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление – установлена». Авторы письма выражают солидарность с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и выступают с призывом в адрес российских властей всецело сотрудничать с расследованием, как это обязывает делать резолюция 2166 Совета Безопасности ООН. Пока же, констатируют родственники погибших, они видят лишь организованную со стороны России кампанию по отвлечению внимания, искажению и отрицанию фактов. Близкие погибших называют это глубоко оскорбительным. Те, кто несет ответственность за гибель 298 человек, включая вышестоящее командование, должны быть справедливо наказаны.

В Нидерландах сегодня пройдут акции памяти пассажиров и членов экипажа малазийского «Боинга». Международная следственная группа в июне назвала имена четырех подозреваемых в атаке на лайнер. Среди них бывший военный лидер сепаратистов ДНР Игорь Стрелков.