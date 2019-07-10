Юрист ФБК Соболь не собирается прекращать голодовку

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь не собирается прекращать голодовку, которую она объявила в знак протеста против отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не могу прекратить голодовку. Я не могу сказать ребятам, которые круглосуточно работали во время моей избирательной кампании: «Всем спасибо – все свободны». Об нас просто вытерли ноги, и сейчас мы просто скажем: «Такова судьба, ничего не изменить»? Нет, я буду бороться до конца», — подчеркнула Л.Соболь.

Она добавила, что держит голодовку четвертый день, пьет только витамины и воду и чувствует себя плохо. «Каждое действие мне дается с трудом», — заключила Л.Соболь.

Во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким оппозиционерам. Отказы получили экс-председатель «Яблока» Сергей Митрохин, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.