Самолет МЧС, у которого сработал датчик неисправности гидравлики, благополучно приземлился в столичном Жуковском

Самолет МЧС, у которого сработал датчик неисправности гидравлики, благополучно приземлился в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщил источник ТАСС. По его словам, на борту находились 13 человек. До этого РБК и РЕН-ТВ сообщили, что на борту только один пассажир.

По сведениям сервиса Флайтрадар, это может быть противопожарный самолет. Утром он вылетел в затопленную Иркутскую область, где также бушуют лесные пожары, но был вынужден вернуться. По сведениям агентства, ИЛ-76 несколько часов кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо.