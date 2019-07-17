Конституционный суд Украины уравнял коммунистический и нацистский режимы

В решении суда говорится, что по своей преступной сущности они были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики тождественными, — сообщается на сайте КС Украины.

Накануне он признал закон о декоммунизации, вступивший в силу еще в мае 2015 года, соответствующим конституции страны. Этот закон предусматривает запрет публичного отрицания преступного характера коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запреты на публичное использование их символик. В рамках декоммунизации на Украине были переименованы почти тысячи городов и сел. Демонтированы 1320 памятников Ленину.