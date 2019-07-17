Российские боксеры, выступавшие в соревнованиях в период дисквалификации, получат дополнительное наказание

Об этом заявили в Федерации бокса страны.

Алена Токарчук и Ислам Дашаев участвовали в официальных турнирах в 2018 году, несмотря на дисквалификацию, о которой было объявлено Российским антидопинговым агентством. По информации ТАСС, в Федерации бокса России провели собственное расследование, подняли отчеты и выяснили, что вышеназванные спортсмены действительно выходили на ринг, проведя по одному бою на региональных соревнованиях.



Добавлю, что Дашаев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в 2017 году. Тогда же двухлетнее отстранение получила и Токарчук. Причем, последняя незадолго до этого завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниорок.

В Федерации бокса России подтвердили, что срок дисквалификации для обоих спортсменов будет увеличен в обязательном порядке.