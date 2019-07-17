Жительница Екатеринбурга отсудила около 20 миллионов рублей из-за неисправности автомобиля «Тесла»

Об этом сообщили в Свердловском областном суде. В декабре 2017 года покупательница приобрела за 13 миллионов рублей кроссовер Model X, который в Россию привезла компания Moscow Tesla Club. Но через несколько месяцев после покупки из строя вышел один электронный ключ, затем другой. Позже доступ к машине был восстановлен через мобильное приложение.

Официального представительства американской компании «Тесла» в России пока нет.