В Турцию прибыл тринадцатый по счету грузовой самолет с  компонентами С-400

Это сообщили в Минобороны страны. Сколько всего потребуется полетов совершить, не говорится.

Вице-премьер Юрий Борисов сказал «Интерфаксу», что контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов будет выполнен до конца года. США выступают против этой сделки, поскольку комплексы С-400 могут получить информацию о самолетах НАТО, в том числе, новейших истребителях.

В Вашингтоне могут объявить о санкциях против Турции в ближайшие дни.