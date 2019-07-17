Председатель Госдумы Володин выступил с идеей точечных изменений конституции в сторону усиления полномочий парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей точечных изменений конституции в сторону усиления полномочий парламента. Об этом спикер нижней палаты заявил в своей статье на страницах «Парламентской газеты».

Председатель Думы в статье под заголовком «Живая Конституция развития» рассуждает о том как, по его мнению, нужно обеспечить «баланс ветвей власти». Володин пишет, что ценности и нормы российского основного закона доказали свою жизнеспособность, но перед страной стоят новые вызовы. В этой связи, возможны, как это названо, «точечные корректировки». В частности – в сфере отчетности правительства перед парламентом. Володин связывает это с повышением исполнительской дисциплины кабинета министров. Дума могла бы участвовать в обсуждении кандидатур министров.

Именно в этом, как уверен спикер нижней палаты, ему видятся залог максимально полной реализации конституционных прав граждан и возможность обеспечить социальную справедливость. Володин считает необходимым и уточнение конституционно закреплённых понятий «достойная жизнь» и «свободное развитие человека». Парламентарий полагает, что сегодня стандарты достоинства и свободы – выше. В конце минувшей недели о планах по внесению поправок в конституцию со ссылкой на источники сообщало и агентство Bloomberg. Тогда речь шла о парламентской реформе с целью гарантировать Владимиру Путину сохранение власти после 2024-го.

В публикации Bloomberg говорилось о том, что нынешний президент по окончании своего срока мог бы стать лидером правящей партии или премьером с расширенными полномочиями.