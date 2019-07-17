Путин одобрил повышение зарплаты для служащих по контракту рядовых и сержантов

Об этом сообщает РИА «Новости».

Существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава предусмотрено с 1 сентября.

О том, что президент Владимир Путин одобрил предложения Минобороны по усилению соцзащиты служащих по контракту рядовых и сержантов, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

Кроме того курсантам и служащим по контракту рядовым и сержантам хотят предоставить право на бесплатный проезд в отпуск и обратно.

Ранее сообщалось, что с 1 октября на 4,3% увеличатся оклады военнослужащих, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.