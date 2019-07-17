Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением расистских высказываний Дональда Трампа

«За» проголосовали 240 конгрессменов, в том числе четверо республиканцев. «Против» — 187, — передает CBS News.

В документе говорится, что высказывания президента США узаконили и усилили страх перед новыми американцами и цветными людьми, а также ненависть к ним.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал в Твиттере женщин-демократов в Конгрессе, которые, по его словам, «приехали из стран с коррумпированным правительством». Трамп предложил им уехать обратно. Как отмечают СМИ, три из четырех женщин, которых мог иметь в виду Трамп, родились на территории США.