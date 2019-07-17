Военные Ирана отбуксировали в воды страны иностранный танкер с нефтью

В исламской республике утверждают, что судно подавало сигнал о помощи.

О том, что в Ормузском проливе пропал танкер, шедший из Объединенных Арабских эмиратов под флагом Панамы, сообщалось еще вчера. Появились предположение, что судно мог захватить Иран – по информации агентства Ассошиэйтед Пресс, сигнал с нефтяного танкера пропал, когда он проходил недалеко от одной из иранских баз. Позже в МИДе исламской республики сообщили о том, что военные отбуксировали на свою территорию судно, которое подавало сигнал о помощи. При этом в ОАЭ утверждают, что никаких сигналов бедствия с танкера не было. В дипломатическом ведомстве Ирана подчеркнули, что моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами. Судно будет находиться в территориальных водах страны до устранения неисправности. За последнее время в Персидском заливе произошло уже несколько инцидентов, связанных с Ираном. Последний произошел несколько дней назад, тогда пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер. В Тегеране эту информацию опровергли.

В начале июля в водах Гибралтара из-за нарушений режима санкций против Тегерана был задержан иранский танкер, который перевозил нефть в Сирию. Экипаж корабля был задержан, а позднее капитан был арестован.