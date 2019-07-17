В Нидерландах сегодня пройдут траурные мероприятия памяти пассажиров и членов экипажа малазийского «Боинга»

Самолет был сбит на востоке Украины ровно пять лет назад.

О предстоящей церемонии «Эху Москвы» рассказал корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, который на нее отправился.

Согласно выводам международной следственной группы, «Боинг», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой из установки «Бук», которая была доставлена в Донбасс из России. В июне следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины назвала имена четырех подозреваемых, среди которых бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков.